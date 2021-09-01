Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kolları sıvadık' dedi ve duyurdu: Büyük kazanç olacak

Elbette sadece büyük binalarla, güçlü teknolojik altyapılarla adalet sağlanamaz. Bunlar sadece daha hızlı tesisine katkıda bulunur. Kiminin Hz. Ömer'e ; Devletin dini adalettir. Eğer bir devlette adalet yoksa onun hangi sistemle yönetildiğini, vatandaşlarının hangi inanca sahip olduğunun bir önemi kalmaz. Orada sadece zulüm sürer. Ecdadımız yüreğinin ve bileğinin gücüyle ele geçirdiği coğrafyayı adaleti sayesinde huzurla güvenle yönetmeyi başarabilmiştir.

Hakkın milletin devletin ve adaletin yanında saf tutan yargı mensuplarımız Cumhuriyet tarihimizde ilk defa darbe girişimine karşı hukuku işlettiler. Bu onurlu duruş Türk yargısı önünde beyaz sayfa açmıştır. Bir kez daha bu kutlu mücadele emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum.

Önce darbecileri sonra vesayetçilerin, FETÖ mensuplarının demokrasimize vurdukları izlerini tamamen silene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Haktan hukuktan, asla vazgeçmeyeceğiz. Amaca giden her yolu mübah gören anlayışı reddediyoruz. Adaleti sadece adliye binalarına tahsisli bir kavram olarak görmeyeceğiz.

Adalet hayatın her alanında, toplumun her kesiminde devletin tüm görevlerinde aranmalıdır ve yerine getirilmelidir. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığı kararlarının hiçbir koşulda eleştirilmeyeceği anlamına gelmez. Mahkeme kararları herkes için elbette bağlayıcıdır. Ancak bir kararın bağlayıcılığı başkadır, eleştirilmesi başkadır.

Hatta yargı kararlarına getirilecek ilmi, mantıklı yapıcı eleştiriler yargının geliştirilmesine destek olur. Yargının kamusal tartışmaya yol açacak her türlü eleştiriye açık olmalıdır.