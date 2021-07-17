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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'KKTC'de açıklayacağım' demişti! Müjde ne olabilir? İşte masadaki 5 konu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'KKTC'de açıklayacağım' demişti! Müjde ne olabilir? İşte masadaki 5 konu... Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken 'KKTC'de bir müjde açıklayacağım' demişti ve tüm dikkatleri o açıklamaya çevrilmişti. Söz konusu "müjde" ne olabilir? Ankara kulislerinde neler konuşuluyor? İşte Ankara kulislerinde yer alan son dakika bilgileri...
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