05 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.331 0.00 EURO 9,4770 0.32
USD 7,8150 0.55 ALTIN 461,200 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı

AA |  05 Aralık 2020 Cumartesi - 13:14 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 13:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı.


Kalp rahatsızlığı nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitiren Kıran  Holding'in Onursal Başkanı Turgut Kıran için Marmara Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi Abdullah Tivnikli Tatbikat Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
 
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Kıran'ın oğulları  İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve Türkiye  Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Tahir  Kıran, Gökhan Kıran, Barbaros Kıran ile torunları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,  AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul İl Başkanı  Bayram Şenocak da katıldı.
 
Kıran'ın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
 
Cenaze namazına koronavirüs salgını dolayısıyla az sayıda kişi  katıldı.
 
Turgut Kıran'ın öz geçmişi
1935 yılında Rize'nin Derepazarı ilçesinde doğan Kıran, 1973'te Deniz  Nakliyatı T.A.Ş'nin ihale ile satışa çıkarttığı KAR isimli frigofirik gemisini  satın alarak denizcilik sektörüne giriş yaptı.
 
Kıran, Türk denizcilik sektörünün gelişmesinde ve yapılanmasında  önemli katkılarda bulundu.
 
Türkiye'nin önde gelen armatörleri arasında yer alan Turgut Kıran'ın  onursal başkanı olduğu Kıran Holding'e ait gemiler, uluslararası sulardaki  faaliyetlerini sürdürüyor.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze Turgut Kıran
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.