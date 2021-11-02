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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

02 Kasım 2021 Salı - 11:07 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 11:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na açtığı davadan kazandığı 43 bin 307 lira üniversite öğrencilerine burs olarak bağışlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018'deki CHP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını kaydetti.
 
Kılıçdaroğlu'nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildiren Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir" ifadelerini kullandı.
 
Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığını belirtti. 

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Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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