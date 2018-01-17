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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini göremediği için ağlayan çocuğu aradı

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 20:15 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta pazar günü katıldığı AK Parti İl Kongresi’nde kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek'i telefonla arayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde minik Irmak'a "Yozgat'a  geldim ama çok kar vardı, herhalde sen üşürsün diye baban seni eve götürdü, değil  mi?" diye sordu.
 
Derslerini de sorduğu minik Irmak'ın "Çok iyi" ve "Kur'an'a geçtim"  cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah, maşallah tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum  seni. Pazartesi geliyorsunuz öyle mi?" dedi.
 
Pazartesi günü Ankara'ya geleceklerini belirten Irmak'ın "Çok  heyecanlıyım" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı, "Ben de heyecanlandım." ifadesini  kullandı.
 
Cumhurbaşkanının "Sen neyi çok seviyorsun?" sorusu üzerine minik Irmak  "Seni" diye cevap verince Erdoğan, "Ben de seni çok sevdim." diye konuştu.
 
Erdoğan, görüşmede, Irmak'tan ailesine selamlarını iletmesini istedi.
 
Başbakan Yardımcısı Bozdağ da Irmak'ı aradı
 
Irmak, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonuyla  çok heyecanlandığını ve sevindiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok  sevdiğini vurgulayan Irmak, Ankara'ya gittiğinde Erdoğan'ın elini öpeceğini dile  getirdi.
 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın da kendisini telefonla aradığını  aktaran Irmak, Bozdağ'ın kendisini Ankara'da misafir etmek istediğini   söylediğini de belirtti.
 
Baba Ziya İstek de Irmak Ayşe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok  sevdiğine işaret ederek şunları kaydetti:
 
"İnanın bizim beklemediğimiz bir olaydı. Kızımız, sürekli  Cumhurbaşkanımızı takip ediyor, görmek istiyordu. Yozgat’a geldiği zaman da  göremediği için çok ağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi aradı. Mutlu  olduk, bizi onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi de davet etti,  pazartesi günü gidip kendisini göreceğiz. Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ  da aradı, kendisine çok teşekkür ediyorum."
 
AK Parti İl Kongresinin düzenlendiği Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda  jimnastik eğitimine katılan Irmak ve arkadaşlarının, kongreye katılan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek vermesi için hazırlık yapılmıştı ancak Erdoğan'ın  hava muhalefeti nedeniyle gecikmesi üzerine çiçek verme programı iptal edilmişti.  Irmak'ın annesi Tuğba İstek, eve döndükten sonra bu duruma içerleyip gözyaşlarına  hakim olamayan kızını cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irmak Ayşe
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