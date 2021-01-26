Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kazım Karabekir Paşa'yı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1922'de, himayesindeki yetim çocukların Kazım Karabekir Paşa'ya ve bugün devlet korumasındaki çocukların kendisine hediye ettiği tabloların fotoğraflarını paylaşarak, "Neredeyse 100 yıl sonra. Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, 'Kazım Karabekir Paşa'nın bu portresinin hikayesini biliyor musunuz?' diyerek, şu mesajı yayımladı:

"İstiklal Harbi'mizin kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa, çocuklara karşı muazzam bir muhabbet besleyen, ailesiz kalmış yavrulara kol kanat geren, çok şefkatli bir devlet adamıydı. Anadolu 'da 6 bin çocuğu himaye etmiş, onların her türlü masrafını üstlenmişti. Karabekir Paşa 'yetimlerin babası'ydı. Bu portre de Karabekir Paşa'nın Trabzon 'da himayesine alıp her türlü ihtiyaçlarını giderdiği yetimlerin ona bir hediyesi. Portrenin altında yazan not, ecdadımızın ne denli müşfik, ne denli yüce gönüllü olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yaptığı paylaşımda ise bugün devlet korumasındaki çocukların 'Sosyal Atama Töreni'nde kendisine hediye ettiği tablonun fotoğrafını paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ve neredeyse 100 yıl sonra. Ecdadımızın sahip olduğu anlayış, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Bugün, aile ortamına en yakın şekilde oluşturduğumuz 111 çocuk evi sitesi, 1193 çocuk evi ve 65 çocuk destek merkeziyle 13 bin 524 evladımızı geleceğe hazırlıyoruz. İnşallah her bir yavrumuz, necip Türk Milleti'nin şefkat ve duasıyla ülkemiz için çok başarılı ve hayırlı işlere imza atacak. Bugün bana hediye edilen bu çok güzel tabloda emeği geçen Furkan, Nuray, Berkcan, Özüm ve Berfin yavrularımıza da şükranlarımı sunuyorum."