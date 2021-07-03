Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'deki hastane açılış törenine katıldı

Erdoğan, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA (Kansere Karşı Birlikte Derneği) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastane si'nin açılışına, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin telefonla aramasıyla katıldı.

Erdoğan, hayırseverlerin katkılarıyla yapılan hastanenin şehre, ülkeye ve çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

Projeye katkı sağlayan Özhaseki, hayırseverler Süleyman Çetinsaya, Avni Yavuz ve Abdullah Gülsoy başta olmak üzere herkese teşekkür eden Erdoğan, şöyle dedi: