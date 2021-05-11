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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile görüştü

AA |  11 Mayıs 2021 Salı - 14:02 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 14:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh  Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele  alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve  Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası  kamuoyunun harekete geçirilmesi noktasında Türkiye ve Katar'ın birlikte yapacağı  çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

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