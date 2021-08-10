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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınında

10 Ağustos 2021 Salı - 13:50 | Son Güncelleme : 10 08 2021 - 13:50

11 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de, Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oluyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendiriyor.
 
Yayın tarihi: 11 Ağustos Çarşamba 2021/ Canlı
 
Yayın Saati: 21.00

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