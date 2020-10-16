Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Trudeau arasındaki görüşmede, Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmesine, ikili ticaret hacminin artırılmasına ve savunma sanayii işbirliğinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ermenistan ın saldırılarından dolayı tırmanan Azerbaycan -Ermenistan ihtilafı nedeniyle Kanadanın bazı askeri ürünlerin Türkiyeye ihracatını askıya almasının müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafında sorunun esas kaynağının Yukarı Karabağın yaklaşık 30 yıldır Ermenistanın işgali altında bulunması olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanın karşı-harekâtını uluslararası tanınmış sınırları içinde, kendi öz topraklarında icra ettiğini ifade etti.