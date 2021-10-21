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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 15:24 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki bir kafeyi ziyaret etti.


Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde  Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti. Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.
 
Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan  Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların  bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
 
Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
 

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