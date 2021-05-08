08 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 0.95 EURO 10,0400 0.34
USD 8,2460 -0.28 ALTIN 484,910 0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 23:47 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 23:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini tebrik etti.


Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mukaddes kitabımız  Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik  ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar  getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin görseli üzerinde  paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed'in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını  umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar"  hadis-i şerifi yer aldı.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadir Gecesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.