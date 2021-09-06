Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemiz ve milletimiz için çok önemli programlar icra ettik. Açışlar gerçekleştirdik, temeller attık.

Çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Bu temaslarda ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar hakkında fikir telakkisinde bulunduk.