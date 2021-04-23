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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joe Biden ile görüştü

23 Nisan 2021 Cuma - 21:09 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 21:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden telefonda görüştü. Beyaz Saray, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yapma kararı aldığını bildirdi.


Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın bugün  bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Biden, iş birliği alanlarının  genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı bir  ilişki konusundaki ilgisini dile getirdi." ifadesine yer verildi.
 
Açıklamada, "İki lider, haziran ayındaki NATO Zirvesi kapsamında,  birçok ikili ve bölgesel konuyu görüşmek üzere ikili bir görüşme yapma konusunda  mutabık kaldı." ifadesi kullanıldı.
 
Söz konusu görüşme 20 Ocak 2021'de göreve gelen Biden ile  Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilk telefon görüşmesi olma özelliği  taşıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD
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