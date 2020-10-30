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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik

30 Ekim 2020 Cuma - 15:41 | Son Güncelleme : 30 10 2020 - 16:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege  Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden  etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.  Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız.  İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak  için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İzmir’de meydana gelen deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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