Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti lideri Akşener'i neden hedef aldı

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasama yılının il grup toplantısında yaptığı açıklamanın detaylarını köşesinde yazdı. Selvi, "Erdoğan, kimi zaman, “Sen yerli ve millisin. Senin ne işin var orada? Gel bizimle ol” diye seslendi. Netanyahu benzetmesinde olduğu gibi kimi zaman mahkemeye verdi ama Meral Akşener ’i ilk kez hedef aldı." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı izlemek üzere Meclis’teydik. Erdoğan, bir anlamda yeni dönemde. Erdoğan, kimi zaman, “Sen yerli ve millisin. Senin ne işin var orada? Gel bizimle ol” diye seslendi. Netanyahu benzetmesinde olduğu gibi kimi zaman mahkemeye verdi ama Meral Akşener’i ilk kez hedef aldı.

“Hanımefendi” dedi. İsmini vermedi. Kırıcı olmadı. Ama hedef aldı. Şu anda siyasi rakipler ama Türk siyaset inde birbirlerini en yakından tanıyan iki lider kim derseniz, Erdoğan ile Akşener derim. Ailece tanışırlar.

AKŞENER’E ÇAĞRI

Erdoğan’ın, Akşener’i neden hedef aldığını sorduğumda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen , “Siyasi hakikate çağırdı” dedi. Bir başka AK Parti yöneticisi ise, Erdoğan’ın, grup konuşmasında yer alan “HDP tarafı, hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP Milet İttifakı’ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir” sözlerinin altını çizdikten sonra, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Kılıçdaroğlu’nun, HDP ile işbirliği yaparak Meral Akşener’i harcadığını düşünüyor” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN’IN 2023 STRATEJİSİ

ERDOĞAN, 2023 seçimlerine dönük bir strateji çerçevesinde konuştu.

1- Kılıçdaroğlu’nu HDP’nin vesayeti altına girmekle suçladı.

2- Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ittifak yaparak Akşener’i tasfiye etmeye çalıştığını ima etti.

Belli ki Erdoğan, HDP ile işbirliğini muhalefetin yumuşak karnı olarak görüyor. Millet İttifakı’nı HDP-PKK üzerinden sıkıştıracak. Akşener’e ise HDP üzerinden “Gel, gel” yapıyor. Peki, Akşener gelir mi? Sanmam...

İLK DERS ERDOĞAN’DAN

AK Parti, akademili oluyor. Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in koordinasyonuyla 2023 seçimleri öncesinde üç ayrı akademi çalışması devreye girecek.

TEŞKİLAT AKADEMİSİ

İlk ders Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesiyle birlikte bugün başlayacak. “Bu hikâyenin kahramanı sensin” sloganıyla başlayacak olan akademi çalışmalarında 93 bin teşkilat mensubu eğitilecek. Amaç AK Parti teşkilatlarını 2023 seçimlerine hazırlamak. Onların moral ve motivasyonunu yükseltmek.

Teşkilat Akademisi üç dalga halinde yapılacak.

1- Bugün başlayıp 10 hafta devam edecek güz dönemi

2- 2022 yılı bahar dönemi

3- 2022 yılı güz dönemi

SİYASET AKADEMİSİ

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak devam eden ‘Siyaset Akademisi’ ise bu yılın kasım ayının ikinci haftasında başlayacak. Yaz tatili hariç kesintisiz olarak devam edecek.

GELECEK AKADEMİSİ

Yeni bir çalışma. 2022 yılında bahar aylarıyla birlikte başlayacak. 14 hafta olarak planlanan ‘Gelecek Akademisi’ daha çok gençleri hedef alıyor. Zaten katılımcıları da gençler arasından seçilecek.

‘Jeostrateji’den, ‘Jeopolitik’ten, ‘Fütüroloji’ye kadar geleceğe dair konular konuşulacak.