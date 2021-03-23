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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı ile görüştü

AA |  23 Mart 2021 Salı - 20:24 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 20:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7.  Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon  görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler  ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İtalya Başbakanlığına seçilmesi  dolayısıyla Draghi'ye tebriklerini iletti.
 
İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin, ortak  coğrafyanın istikrar ve refahına katkı sağlayacağını belirten Erdoğan,  Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirvesi'ni salgın şartlarının elverdiği en  yakın zamanda gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara  çıkarılması hedefine bağlı olduklarını, bu maksatla özellikle savunma sanayinde  yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini dile getirdi.
 
AB'ye tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayan  Erdoğan, İtalya'nın Türkiye'ye güçlü desteğini sürdüreceğine inandığını ifade  etti.
 
İtalya ve Türkiye'nin göç krizinde maalesef yalnız bırakıldığını dile  getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar konusunda adil sorumluluk ve yük  paylaşımına ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, beşinci yılını dolduran 18 Mart Mutabakatı'nın  da bu kapsamda güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde  oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirterek bu  çalışmanın vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve müzakere faslı  açılması dahil bütüncül bir yaklaşımla yapılmasının zaruri olduğuna işaret etti.
 
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana  olduğunu belirten Erdoğan, Kıbrıs'ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği  ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini kaydetti.

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