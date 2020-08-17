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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

AA |  17 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 17:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya  Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
 
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Conte  görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri  güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.
 
Erdoğan-Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün  ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik  değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu  sürdürme konusunda mutabık kaldı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Erdoğan
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