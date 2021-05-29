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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü kutladı

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 15:11 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 15:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl  dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz  şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu  rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan'ın paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka  fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."  hadisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseli de yer aldı.
 

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