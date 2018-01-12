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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da çorbacıya gitti

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 22:29 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 22:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiler'de bir çorbacıya uğradı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'ndeki programın ardından,  Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na gitti.
 
Burada bir süre kalan Erdoğan, daha sonra Etiler'deki bir çorbacıya gitti. Erdoğan'ın geçtiğimiz pazar günü Boğaziçi Üniversitesi'ndeki  programdan dönerken, mekan sahibi tarafından davet edildiği,  verdiği söz üzerine çorba içmeye gittiği öğrenildi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat  Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul  Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti  yöneticileri ve milletvekilleri eşlik etti.
 
 
Burada bir süre kalan Erdoğan, mekandan çıkarken, çalışanlarla  fotoğraf çektirdi ve kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.
 
  

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