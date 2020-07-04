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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da buna izin verilmeyecek

AA |  04 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:20 | Son Güncelleme : 04 07 2020 - 17:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asker eğlenceleri sırasında ortaya çıkan olumsuz görüntülere tepki gösterdi, "Böyle bir şey olmaz. Valimize de kesin bir dille söyledim. İstanbul'da buna izin vermeyeceksiniz. Görürseniz, toparlayın götürün. Rehavetin sonu ya hastalık, ya pişmanlıktır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr.  Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra  çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını istediklerini belirterek, "Hastane  bina zemininde bulunan 855 izolatörle İstanbul'un depreme en hazırlıklı, en  dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur." dedi. 
 
Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ndeki  konuşmasında, hastanenin şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.
 
Merhum Adnan Menderes'in yol arkadaşı, dava ve hizmet adamı Dr. Lütfi  Kırdar'ı rahmetle yad eden Erdoğan, 12 yıl boyunca vali ve belediye başkanı  olarak İstanbul'a hizmet eden Dr. Lütfi Kırdar'ın son Menderes hükümetinde Sağlık  Bakanlığı yaptığını hatırlattı.
 
 
İstiklal Madalyası sahibi olan, ömrü ülkesine ve milletine hizmetle  geçen Dr. Lütfi Kırdar'ın vefatının son derece trajik olduğunu anlatan Erdoğan,  şöyle devam etti:
"Yassıada mahkemelerinin acımasızlığından payını alanlardan biri de  merhum Lütfi Kırdar'dır. Lütfi Kırdar, Yassıada'da birçok uyduruk davadan  yargılanmıştır. Bunlardan birisi CHP'nin kışkırtmasıyla düzenlenen 28-29 Nisan  öğrenci olaylarıdır. Öğrencilerin öldürüldüğü, hatta kıyma makinesine atıldığı  gibi pek çok yalanın havada uçuştuğu yargılamalar sırasında Mahkeme Başkanı,  Lütfi Kırdar'ı huzuruna çağırır. Mahkeme Başkanı malum Salim Başol, merhum  Kırdar'a görevi ve davayla hiçbir alakası olmayan şu soruyu sorar: 'İstanbul'a  büyük hizmetler yapmış bir kimsesiniz. Neden CHP'den istifa ederek Demokrat  Parti'ye geçtiniz?' Merhum Lütfi Kırdar, 'Demokrat Parti...' diyerek söze  başladığı esnada birden fenalaşır ve sandalyeye oturmak için izin ister. Ancak  Mahkeme Başkanı buna müsaade etmez. İğrenç iftiralar ve hakaretlere maruz kalan  Lütfi Kırdar'ın kalbi bu kadar haksızlığa daha fazla dayanamaz. 17 Şubat'ta iki  askerin kollarında mahkeme salonundan çıkarılırken oğlu ve yol arkadaşlarının  gözleri önünde vefat eder."
 
 
 
"Milletimiz bu insanları bağrına basmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar'ın vefatından üç gün önce ailesine  yazdığı mektubun, onun asaletini, metanetini, millet ve memleket sevdasını  göstermesi bakımından çok önemli olduğunu belirterek, söz konusu mektuptan şu  cümleleri aktardı:
"Muhterem eşim, aziz oğlum inşallah hep iyisiniz. Ben de iyiyim. Şimdi  bu mektubu yazdıktan sonra hazırlanarak vazifeye gideceğim. Vazife diyorum, çünkü  yazdığınız gibi kabul etmek lazım. Bu da hizmetlerimizin bir hesap vermesi,  hayırlısı Allah'tandır. Hakikaten vicdanen çok huzurluyum, çok rahatım. Çünkü  hayatımda daima yalnız dürüst değil aynı zamanda feragatle çalıştım. Bu  sıkıntılarımı kadere atfediyorum. Ne olacaksa olsun, siz üzülmeyin."
 
Erdoğan, Kırdar'a ailesini tekrar görmenin, eşiyle, çocuklarıyla  hasret gidermenin bir daha nasip olamadığını ifade ederek, "Cenaze merasimi,  İstanbul halkının darbeye karşı sessiz bir tepkisine dönüşmüştür. 10 binlerce  İstanbullu son görevlerini ifa etmek için 27 Mayıs mağduru eski valilerinin  cenazesine koşmuştur. Milletimiz nasıl ki Yassıada şehitlerini kalbine gömerken,  darbecileri ve hukuk dışı kararlara imza atan hakimleri asla affetmemişse, işte  bu insanları da o derece gönlüne bağrına basmıştır." diye konuştu.
 
 
 
"İstanbul'un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden biri"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışı yapılan Kartal Dr.  Lütfi Kırdar Şehir Hastenesi'nin İstanbul'un en büyük hastanelerinden biri  olduğunu belirterek, 1987'de 150 yataklı bir devlet hastanesi olarak hizmete  açılan hastanenin zamanla yetersiz hale geldiğini söyledi.
 
Ayrıca eski hastanenin depreme dayanıksız olduğunun belirlendiğini  anlatan Erdoğan, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi kapsamında eski  hastanenin yıkıldığını, yerine de ileri teknolojiye sahip, yatak kapasitesi daha  yüksek, altyapı bakımından güçlü bir sağlık tesisi inşa etmeye karar verdiklerini  kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yeni hastanemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra  çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik. 618 milyon liralık  bir yatırımla 302 bin metrekare kapalı alana sahip 5 bloktan oluşan, otoparkı,  konferans salonu, yeşil alanı ve diğer özellikleriyle bu muhteşem eseri ilçemize  ve İstanbul'umuza kazandırdık. Hastanemiz 145'i yoğun bakım olmak üzere 1105  yatak kapasitesine sahip. Hastane bina zemininde bulunan 855 izolatörle  İstanbul'un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden birisi olmuştur.
 
Donanımıyla, altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan  hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi  görmesini planlıyoruz. Burada kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin  ameliyat yapılmasını öngörüyoruz. Hastanemizi inşa edeceğimiz 150 yataklı  onkoloji hastanesiyle daha da büyüteceğiz. Böylece yatak kapasitesini 1250'ye,  poliklinik sayısını ise 250'ye çıkarmış olacağız."
 
"Salgına en gelişmiş ülkeler dahil çoğu devlet hazırlıksız  yakalanmıştır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Fakat biz dikkat ederseniz hep bir şey söyledik; 'Halk içinde muteber  bir nesne yok devlet gibi / Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.'  Ecdadımız Kanuni'nin bize vermiş olduğu bu ilhamla biz ne geliyorsa elimizden onu  yaptık, yapmaya devam edeceğiz, çünkü sağlık bu denli önemli. Türkiye, işte bu  salgın dönemine 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213  bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 bin tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon  100 bin sağlık ordusuyla girmiştir. Çok kısa sürede inşa ettiğimiz veya hizmete  girme vaktini öne aldığımız hastanelerle sağlık altyapımızı daha da güçlendirdik.  Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can  kaybı oranıyla altlatan ülkeler arasında yer aldık."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye Kartal Dr. Lütfi  Kırdar Şehir Hastanesi'nin de çok büyük katkıları olduğunu dile getirerek,  "Salgın tehdidi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri  çevirmedik. Hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik. İnsanların ilgisizlikten  öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı görüntülerin hiçbiri  ülkemizde yaşanmadı." diye konuştu.
 
Sağlık hizmetlerinden özellikle maske, tulum, ilaç, dezenfektan, gıda  gibi temel ihtiyaç ürünlerine kadar hiçbir konuda yokluk çekilmediğini ifade eden  Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sosyal güvenlik sistemimizin kapsayıcılığı ve kuşatıcılığı sayesinde  vatandaşlarımızı kimi yerlerde olduğu gibi 100 binlerce dolarlık faturalarla  karşı karşıya bırakmadık. Testten teşhise, tedavi ve ilaca kadar hastalıkla  mücadele için gereken her şeyi insanımıza ücretsiz sunduk. Maddi imkanı ne olursa  olsun, bu zorlu süreçte 83 milyonun her bir ferdine birinci sınıf sağlık hizmeti  sağladık."
 
"Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum  cihazları kullanıldı"
Erdoğan, Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum  cihazları kullanıldığını belirterek, "Bunun yanında din, dil, ırk ve bölge ayrımı  gözetmeden dünyanın 138 ülkesine tıbbi teçhizat ve malzeme gönderdik. Yine bu  süreçte Türk mühendisleri tarafından geliştirilip Türk firmalarınca üretilen  solunum cihazlarını da yapmış olduk. Şimdi bu cihazların ihracatını  gerçekleştiriyoruz. Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye  kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı. Ülkemiz  menşeili sağlık ürünlerine yönelik ilgi katlanarak artıyor. Koronavirüs ile örnek  mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi  açmıştır. Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapma hedefimizde kararlıyız.  Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin bizi bu idealimize bir adım daha  yaklaştıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
"Sigarayı bırakın" çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgınla beraber insani münasebetlerden iş  ilişkilerine, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda hayatı derinden etkileyen yeni  bir durumun ortaya çıktığını söyledi.
 
Dünyanın bir sağlık krizinin ötesinde sosyal, ekonomik ve beşeri  boyutları olan bir meseleyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Erdoğan, böyle  devasa bir sorunla mücadele etmenin elbette kolay olmadığını, her ne kadar aşı  konusunda yürütülen çalışmalarda ilerleme sağlansa da bir süre daha hastalıkla  yaşanacağının anlaşıldığını ifade etti.
 
Bu gerçekle yüzleşmek ve adımları buna göre atmak zorunda olunduğunu  belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Daha önce de ifade ettiğimiz gibi salgınla mücadelenin en başarılı,  en etkili yöntemi virüsü kapmamaktır. Günlük hayatımızı idame ettirirken virüsün  bulaşma riskini minimuma indirmemiz gerekir. Şüphesiz bunun yolu da  alışkanlıklarımızı değiştirmekten geçiyor. Biliyorsunuz bizim bir sloganımız var.  O da 'Tamam' diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına  riayet ederek virüs bulaşma ihtimalini en aza indirmek mecburiyetindeyiz.  Milletimizin bu konuda giderek daha çok bilinçlendiğini görüyoruz. Özellikle  kapalı mekanlarda, iş yerlerinde, ibadethanelerde, toplu ulaşımda maske kullanımı  günden güne yaygınlaşıyor. Ama şunu söyleyeyim. Bütün vatandaşlarıma diyorum ki,  'Gelin şu sigarayı da bırakın.' Bilin ki, bu sigara da koronanın bu noktada en  önemli etkenlerinden bir tanesidir."
 
 
"Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz"
Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu  etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olunduğunu aktaran Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz. Böyle bir  yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara  müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün.' Çünkü  biz bu insanları öyle kenarda, köşede yürürken, gezerken bulmadık. Bunlar bize  Rabbimizin emanetidir. Genç, virüse karşı bağışıklık anlamına gelmez. Üzüntülü  olmak, ihmalkar davranmayı gerektirmez. Bizim inancımızda tedbirsiz tevekkül  olmaz. Rehavetin sonu ya hastalık ya da pişmanlıktır. Kontrollü bir şekilde  hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı  salgına karşı dikkatli olmaya, kurallara riayet etmeye davet ediyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir  Hastanesi'nin bir şifa kaynağı olması temennisinde bulunarak, bu eserin  inşaasında emeği geçenleri tebrik etti, burada görev yapan sağlık personeline de  başarılar diledi.
 
Erdoğan, merhum Dr. Lütfi Kırdar gibi hayatlarını bu millete ve şehre  hizmete adamış tüm siyasetçileri ve büyükleri de rahmetle yad ettiğini dile  getirdi.
 
Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ndeki  konuşmasının ardından hastanenin servis yetkililerine bağlanarak bilgi aldı.
 
Hastane hakkında verilen bilgileri dinleyen Erdoğan, "Bizim şehir  hastanelerimiz, bunu iddialı bir şekilde söylüyorum, Avrupa'da bir numaradır,  dünyada ise sayılıdır. Hamdolsun, biz bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra  ise icraatlarımızla bu hastanelerimiz sağlık turizminde çok ciddi bir çekim alanı  oluşturacaktır." diye konuştu.
 
Yeşilköy'deki hastaneyi 45 günde yaptıklarını hatırlatan Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dedik ki 'Uçak ambulanslarla hastalar Yeşilköy Havalimanı'na insin,  hemen yürüme mesafesinde oraya gidiversin.' Bir de dedik ki, 'Şöyle Sancaktepe'de  de bir tane yapalım. Orada da askeri havaalanı vardı. Askeri havaalanına gelsin,  yürüme mesafesinde yine orada tek katlı, tek odalı malum hastanemiz var. Bütün  ileri teknoloji ve sağlık teknolojisiyle her ikisi de 1008'er odalı bu  hastanelerimizle sağlık turizminde bir  sıçramayı yapalım.' Daha ilerisini  düşünelim dedik. Çam-Sakura Şehir Hastanesi'ni de İstanbul'da Avrupa Yakası'nda  yaptık. Anadolu Yakası'nda da Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastane'miz aynı teknolojiye  sahip. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Sabiha Gökçen hemen şurada. Aynen  yürüme yolu. Allah göstermesin fevkalade bir durum olduğu anda mesela dün  Sakarya'dan bilmiyorum, yanık için niçin farklı yere gittiler? Halbuki yanık için  merkez burada güçlü bir şekilde var. Ya bilmiyorlar. "
 
Geçmişte yanık tedavilerinde İstabul'da çok sıkıntılar çekildiğini  aktaran Erdoğan, "Bunlar bizden önceki olaylar. Yani düşünün bir yanık merkezi  koskoca GATA'da İstanbul'da yoktu. Şimdi hastanelerimizde yanık tedavi  merkezlerimiz var. İşte bunlardan bir tanesi de Dr. Lütfi Kırdar Şehir  Hastanemizde. Gerek travmatolojik bütün tedaviler gerek yanıklarda buralarda  ciddi neticeler alacağız." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
Beyin ameliyatı olan çocukla video konferans aracılığıyla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Sağlık Turizmi Kliniği  Sorumlusu Mehmet Mustafa Altıntaş'a bağlanarak çalışmaları hakkında bilgi aldı.
 
Sağlık turizminde hedeflerinin hasta memnuniyeti odaklı hızlı, etkin  ve güncel sağlık hizmetini sunmak olduğunu söyleyen Altıntaş, hastanenin beyin  cerrahi bölümünde tümör ameliyatı geçiren 4 yaşındaki Abdülkadir isimli çocuğun  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermek istediğini belirtti.
 
Hastane yatağındaki çocuk Erdoğan'a Rabia işareti yaparak asker selamı  verdi. Çocuğa ağrısının olup olmadığını soran Erdoğan, "Maşallah Abdülkadir  şimdiden askerliğe alışmış, asker selamı veriyor. Ama selamı nasıl verdiğini  görüyorsunuz değil mi?" dedi.
 
Kendisine hediye olarak verilen arabayı beğenip beğenmediğini soran  Erdoğan, çocuk ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çocuğun babasına  kaç çocukları olduğunu soran Erdoğan, babanın 4 çocukları olduğunu söylemesi  üzerine, "Sen verdiğimiz talimata uymuşsun. Ama maharet sende değil yalnız  annede." diye konuştu.
 
Erdoğan daha sonra Onkoloji Binası'nda tomoterapi alanına bağlandı.  Burada Göğüs Hastalıkları Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Dr. Sevda Cömert'ten  çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, Türkiye'nin solunum cihazlarını süratle  üretir hale geldiğini ve ciddi siparişler almaya başladığını kaydetti. MR,  tomografi ve ultrasonografi cihazlarının da üretiminin yapılması gerektiğini  vurgulayan Erdoğan, "Acaba dünyada piyasa bulur muyuz bulmaz mıyız hiç bunları  düşünmememiz gerekiyor. Biz biliyoruz ki inşallah arz olursa talebi de olur.  Türkiye bunu başarmalıdır ve başaracağız." dedi.
 
Göğüs Cerrahisi Sorumlusu Dr. Kadir Burak Özer'den de çalışmaları  hakkında bilgi alan Erdoğan, Özer'in yurt dışındaki eğitimi sırasında edindiği  bilgileri insanlığın yararına kullanacağına inandığını dile getirdi.
 
Radyasyon Onkolojisi Kliniği Sorumlusu Dr. Gökhan Yaprak ile de bir  bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah gayretinizi ziyade etsin  inşallah. Biliyorsunuz doktorlarımızın bizim değerlerimizde çok önemli bir yeri  var. Hastalarımız her şifa buluşunda doktorlarımıza ayrı ayrı dualar yaparlar. O  dualar da en büyük zenginliğimizdir." ifadelerini kullandı.
 
"İnme merkezlerinin sayısını artırmamız lazım"
Anjiyografi Ünitesi'nde İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Erdem  Gürkaş'tan çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları  söyledi:
"İnme merkezlerinin sayısını ülkemiz genelinde artırmamız gerektiği  gibi, aslolan birinci derecede insan sayısı, yani hocalarımızın, doktorlarımızın,  hemşirelerimizin sayısını da süratle artırmamız gerekiyor. Bu da tabii birer hoca  olarak sizlere düşüyor. Gerek Fransa'da gerek Çin'de almış olduğunuz bu eğitim  öğretimi ülkemizdeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza sizin de vermeniz çok büyük  önem arzedecektir. Ben de şahsım milletim adına sizlere teşekkür ederim."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Dr. Hasan Fehmi  Küçük ile gerçekleştirdiği bağlantının ardından organ naklinin çok önemli bir  alan olduğunu söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:
"Geçmişte Türkiye'de böyle transplantasyon gibi bir olayın cereyanı  hiç konuluşmazdı. Böyle bir şey olsa hemen Amerika, hemen Avrupa... Ama şimdi  ülkemizde bunun yapılıyor olması bizleri çok çok sevindirmekte. Hele şimdi şehir  hastanemizde sizlerin böyle bir adımı başarılı bir şekilde sürdürüyor olmanız da  bizleri ayrıca sevindiriyor. Kutluyorum, tebrik ediyorum."
 
 
Sosyal mesafeli kurdele kesimi
Bağlantıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini Sağlık  Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul  Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Hastane Başhekimi Prof.  Dr. Recep Demirhan, yüklenici firma temsilcileri ve diğer yetkililerle birlikte  kesti.
 
Erdoğan, kurdele kesimi sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi  konusunda da uyardı.
 
Açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı  Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakcı Kan ve  Ahmet Hamdi Çamlı da katıldı. Törene katılan misafirler sosyal mesafeli ve  maskeli olarak otururken, tören alanı girişine konulan dezenfektanlı paspaslar  dikkati çekti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreni
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