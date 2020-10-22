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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani görüştü

22 Ekim 2020 Perşembe - 18:08 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 18:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarındaki işgali ve saldırıları ile kriz başlatan Ermenistanın sivil halka karşı yaptığı saldırıların savaş suçu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselede haklı ile haksızı, işgal edilen ile işgalciyi ayırt eden bir noktada durmanın mühim olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyenin birliğini ve bütünlüğünü tehdit eden PKK/YPG terör örgütüne karşı ortak hareket etmenin ve İdlibde ateşkesin korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik ortak çabaların müspet sonuçlar doğurması için gerekli olduğunu dile getirdi.
 
   

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran
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