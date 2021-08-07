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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i kabul etti

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 22:08 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 22:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i kabul etti.


Erdoğan-Hüseyin görüşmesi yaklaşık 40dk sürdü.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi de Vahdettin Köşkü'nde kabul etmiş, görüşmenin ardından heyetlar arası görüşmeye geçilmişti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fuat Hüseyin
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