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Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi'yi resmi törenle karşıladı

17 Aralık 2020 Perşembe - 14:46 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 14:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi resmi törenle karşıladı.
 
Kazımi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ilk resmi ziyaretini Ankara'ya gerçekleştirdi.
 
ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
 
Başbakan Kazımi ve beraberindeki heyete ziyarette, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve ilgililer eşlik etti. Anıtkabir'i ziyaret eden Kazımi, beraberindeki heyetle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.
 
Saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Özel Anıtkabir Defteri'ni imzalayan Kazımi, özel deftere şunları yazdı:
 
"Harika insanlar halklarına güvenlik, refah ve istikrar konusunda bıraktıkları ve yaptıkları eserlerle bilinirler. Bugün modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu asil ve yüce Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etme şerefine nail olduk."
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Kazımi tören
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