Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız tankları da üretir hale geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11. Kalkınma Planı Tanıtım Toplantısı'na katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kalkınmayı yalnızca iktisadi alanla sınırlamıyor sosyal ve manevi kalkınmayı da önemsiyoruz. Kalkınma yaklaşımını insan odaklı bir çerçeveye oturtmayı başardık. Hem fiziki altyapıya hem de insanımıza yatırım yaptık. Artık dünün tekstil ve tarıma dayalı sanayinin kısır döngüsünden çıkıp teknoloji yoğun sanayiye geçiş yapıyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı üretimin sanayideki payını artıracak bir atılıma ihtiyacımız var. Enerji yatırımlarını yaparken diğer taraftan doğal kaynakları da geliştirmeye çalışıyoruz. Kişi başı geliri 11 bin dolar seviyesine ulaştırmış olmamız tarihi bir başarıdır. Satın alma gücü paritesine göre kişi başı gelirde 2002'de AB ortalamasının yüzde 37'si iken yüzde 62'ye kadar çıktık. Refah seviyemizin üç katına ulaşmasında kalkınma yaklaşımımızın payı çok büyüktür.

"CEBİMİZDEN BİR KURUŞ ÇIKMADAN YATIRIMI YAPIYORUZ"

Türkiye 2002'de 17 milyarlık kamu yatırımı yapıyordu bu rakamı 2017'de 128 milyar liraya çıkardık. Kamu-özel işbirliği modeliyle 1986'an 2002'ye kadar 11,4 miyar dolar olan 67 proje uygulanabildi. 2002'den beri toplam 50,6 milyar dolar olan 158 projeyi hayata geçirdik. Çıkmış diyor ki, nerede bunun kaynağı diyor. Kaynağı ne yapacaksın. Bu kamü özel işbirliği ile yapılan yatırım. 15 yıl çalıştıracaksın sonra bize bunu vereceksin. Cebimizden bir kuruş çıkmadan bu yatırımı yaptırıyoruz. Buna kaynakların çeşitlendirilmesi denir. Ama bunu muhalefet bilmiyor. Mesele hazırda olanı bitirmek değil yeni kaynaklar bulmak suretiyle ne yapacaksın. Mesele budur. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray böyle yapıldı. Bu muhalefetin aklı bunları almaz. Almadığı için de bunların dikili ağacı yok bu ülkede. 2002'de 6100 km olan bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin kilometreye çıkardık.

"DÜŞÜRÜRSENİZ DÜŞÜRÜN"

Benim anam beş kat apartmanın alt katından kömürü taşırdı. Bir odada soba onun dışında başka bir şey yok. Biz bunları yaşadık. Ama şimdi doğalgaz la hemen düğmeye bas dairenin tamamı ısınsın. Modern olmak bu. Lafla modern olmak yok. Bu yılın sonuna kadar tüm illere doğalgaz ulaştırmayı planlıyoruz. Mobil telefonda Sayın Özal devrimi yaptı. O bir değişimdi. Mobil telefon abone sayısı 23 miyon iken 2002'de geçen yıl 78 milyon oldu.

YAKINDA İNSANSIZ TANK ÜRETECEĞİZ

Savunma sanayiinde 2002'de yüzde 20 yerlilik oranı vardı şimdi yüzde 65'in üzerinde yerlilik oranıyla sürdürür hale geldik. Afrin'deki zırhlı taşıyıcıların tamamına yakını yerli. Yıllarca biz stratejik ortağımızdan bunları istedik. Aldığımız cevap kongre müsaade etmiyor. Biz size belli sürelerle bunu kiralayalım. Kötü komşu ev sahibi yapar. En sonunda bizi silahsız ve silahlı İHA sahibi yaptılar. Bu aracı üreten dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu olay sıradan bir olay değil. Şu anda bunu biz kendimiz üretiyor olmasaydık, bir tane İHA'mız düşse ne olur diye düşünürdük. Düşürürseniz düşürün ikincisi de var, üçüncüsü de var gelin. Geçen bir helikopterimiz düştü üzüldük iki pilotumuz gitti. Oradaki bu sistemlerin sorumlusu olan arkadaşımızın dediği şu İHA'da insan yok ki düşerse düşer. Biz niye bazı şartlarda da onları uçurmuyoruz. Vursunlar o düşsün, benim pliotum şehit olmaz. Bunu daha ileriye taşıyacağız. Tank yakabilirler. İçinde 5 şehidim. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım bunu da yapacağız. O tür şeyleri düşünmeyeceğiz. Birçok silahlarımızı üretir haldeyiz.

Sağlıkta yeni bir devrimi hayata geçiriyoruz. Ülkemizde 2,15 doların altında yaşayan nüfus kalmadı. Günlük 4,3 dolar gelir seviyesinin altında yaşayan nüfusumuz yüzde 1'ler seviyesine kadar düşürdük. 2002'de 2 milyar lira sosyal hizmet harcaması yapılırken bunu 38 milyar liraya çıkardık. Bugün 2023'e beş kala daha uzun hedefleri benimseme aşamasındayız. Dünyamız giderek daha hızlı bir değişim yaşıyor. Teknolojik ve ekonomik gelişmeler farklı coğrafyalarda siyasi dönüşümleri de hızlandırıyor. Genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Genç nüfusun yaşlanmaması lazım onun için en az üç diyorum. Ekonominin kaynağı insandır. İnsan varsa emek var, sermaye var. İnsan yoksa bunların hiçbiri yok. Doğumlara bizim çok büyük önem vermemiz lazım. Gençlerin eğitim öğretim kalitesini artırarak kalkınma seviyemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmakta kararlıyız. Dün bir cumhurbaşkanı batı bitiyor dedi. Yaşlı bir nüfus daha bir yere gidemez dedi. Bu tespit çok yerinde. Biz bu nüfusun kıymetini bilmemiz lazım. Kadınların işgücüne katılım oranını artırarak hedeflerimize adım adım ulaşacağız.