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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz

18 Haziran 2019 Salı - 18:07 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 18:40

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için İstanbul'da Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.


Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma sırasında Muhammed Mursi, Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa burada başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Benim bunun normal bir ölüm olduğuna dair inancım yok. Ailesine Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkaklar" dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
 
Mursi'nin vasiyeti var, ölümünde köyünde defnedilmesini arzu etmişti. Bunlar bunu kabullenemedi ve Sisi burada yine aynı anlayışını, aynı zulmünü burada devam ettirdi. 
 
Şunu unutmayın, korkaklar zafer anıtı dikemez. Bizde güzel bir sözdür, zalimler için yaşasın cehennem. Biz de şu anda bunu söylüyoruz. Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Bunlarda yürek yok, bunlar bize karşı da aynı tutum içerisindeler. Fakat biz müslümanlar olarak dik duracağız, inandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz.
 

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