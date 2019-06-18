Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnandıklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma sırasında Muhammed Mursi , Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür yoksa burada başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Benim bunun normal bir ölüm olduğuna dair inancım yok. Ailesine Mursi'yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkaklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Mursi'nin vasiyeti var, ölümünde köyünde defnedilmesini arzu etmişti. Bunlar bunu kabullenemedi ve Sisi burada yine aynı anlayışını, aynı zulmünü burada devam ettirdi.