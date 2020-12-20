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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan vefat etti

DHA |  20 Aralık 2020 Pazar - 21:31 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 21:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde oturan yeğeni Ahmet Erdoğan (73) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, rahmetli ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ahmet Erdoğan, solunum cihazına bağlandı. Ahmet Erdoğan bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ahmet Erdoğan’ın cenazesinin memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından, "Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi isminin hürmetine şifa versin” diye paylaşımda bulundu.

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