Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi sonrası İstanbul'a geldi! Bu adım atılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta sonu Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile bir araya geldi. Erdoğan’ın telefonda Kosova’nın Kudüs’te elçilik açma kararına tepkisini dile getirmesi üzerine gerçekleşen görüşmede Taçi, “Emrivaki yapıldı. Bu adım atılmayacak” açıklamasını yaptı. Kararı duyunca üzüldüğünü söyleyen Erdoğan’ın da görüşmede bu kararın Filistinlilere açık bir ihanet olacağını vurguladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Taçi ile hafta sonu Vahdettin Köşkü’nde kahvaltıda bir araya geldi. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından gerçekleşen buluşmanın, Taçi’nin talebi olduğu kaydedildi.

‘Açık ihanet olur’

Taçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic geçtiğimiz haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüş, Sırbistan’ın İsrail ’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağı, Kosova ’nın da İsrail’i tanıyıp, Kudüs’te büyükelçilik açaçağı açıklanmıştı. Taçi’nin telefonda bu görüşmeye dair “İzah etmek istiyorum” dediği, kahvaltının da bu nedenle gerçekleştiği ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde olduğu gibi Erdoğan yüz yüze görüşmede de Taçi’ye, bu karara çok üzüldüğünü ve hayretle karşıladığını söyledi.

Kosova’dan böyle bir adım beklemediklerini kaydeden Erdoğan, “Bu karar uluslararası hukuka da Birleşmiş Milletler kararlarına da uygun değil. Filistinlilere de açık bir ihanet olur” görüşünü ifade etti. Erdoğan, Türkiye’nin, Kosova’yı ilk tanıyan ülkeler arasında olduğunu da görüşmede Taçi’ye hatırlatarak, açıklanan kararları, “iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir adım” olarak değerlendirdi.

‘Adım atılmayacak’

Konuya dair izahat veren Taçi’nin de, “Bu süreç soğutulacak, adım atılmayacak. Emrivaki yapıldı. Biz oraya Sırbistan ile ilişkilerin düzeltilmesi için gittik. Başka bir tabloyla karşılaşıldı” ifadelerini kullandığı belirtildi. Görüşmede Erdoğan’ın “Vucic’e de söyledim, doğru bir karar değil, onlar da umarım bu karardan vazgeçecek” dediği kaydedildi.