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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyon programındaki saatte '09.05' detayı

DHA |  02 Haziran 2021 Çarşamba - 14:32 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 14:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen televizyon programında arkasında bulunan ve 09.05'te durmuş şekilde görünen antika saatin Atatürk'ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün TRT ve TRT Haber ortak yayınında arkasında 09.05'te duran antika saat dikkat çekti.
 
Bu saatin uzun yıllar Çankaya Köşkü'nü konut ve makam olarak kullanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat zamanını simgelediği öğrenildi.
 
1921 yılından itibaren Atatürk tarafından ikametgah olarak kullanılmaya başlanan Çankaya Köşkü, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında çok önemli olaylara tanıklık eden bir yerleşke olarak biliniyor.
 
Daha sonra gelen Cumhurbaşkanları tarafından da hem konut hem de makam olarak kullanılan Çankaya Köşkü, şu an Cumhurbaşkanlığına bağlı bir yerleşke olarak hizmet vermeye devam ediyor.
 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 09.05
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