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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarımla ilgili müjdeleri Trakya çiftçisini sevindirdi

AA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:22 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 21:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni destek paketleri, Trakya'daki çiftçilerin yüzünü güldürdü.


Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, AA muhabirine, açıklanan  fiyatların çiftçiye rahat bir nefes aldıracağına inandığını söyledi.
 
Güzel bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini anlatan Şaylan,  çiftçilerin açıklanan fiyatlardan memnun olduğunu kaydetti.
 
Gübre fiyatları ile tohum fiyatlarına ilişkin de bir düzenleme  yapılmasını gerektiğini dile getiren Şaylan, "Bu sezon güzel bir rekolte elde  edersek, fiyatlar son derece güzel. Geçen yıl arpa fiyatı ton başına 1300, buğday  1600 lira civarındaydı. Bu yıl ise bu fiyatın arpa ton başına 1750, buğdayın ise  2 bin 250 olarak açıklanması çok güzel." dedi.
 
Hasat sezonunu heyecanla beklediklerini ifade eden Şaylan, "Açıklanan  fiyatlar tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Artık hasadı bekleyeceğiz. Güzel bir  ürün elde etmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. Salgın sürecinde  çiftçinin ve üreticinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bunu tüm dünya görmüş  oldu. Devlet yetkilerimiz de bu süreçte çiftçiyi elinden geldiğince desteklemeye  çalışıyor. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
 
"Çok mutlu olduk"
Çiftçi Atilla Baylan ise açıklanan fiyatlardan son derece memnuniyet  duyduklarını bildirdi.
 
Salgın sürecinde üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını anlatan  Baylan, çiftçinin alın teri ve emeğinin karşılık bulmaya başladığını kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Baylan, "Fiyatlar  son derece yerinde. Çok mutlu olduk. Artık emeğimizin karşılığını alacağız.  Hasadımız da iyi geçerse çiftçi için bayram niteliğinde bir sezon olacak."  ifadelerini kullandı.
 
"Çiftçilere verilen destekler çok güzel"
Edineli çiftçi Ahmet Demircan ise açıklanan fiyatların tüm çiftçilere  hayırlı olmasını diledi.
 
Çiftçilere verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'a teşekkür eden Demircan, açıklanan buğday ve arpa alım fiyatlarının  çiftçileri sevindirdiğini vurguladı.
 
Yağcılı köyünden Süleyman Akın da çiftçilere yönelik açıklanan  desteklerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Çiftçilere verilen destekler  çok güzel, buğday alım fiyatları da güzel. Çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.
 
Tekirdağ Hayrabolu Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği Başkanı Mehmet  Çıkrıkçılı ise buğday fiyatının üreticileri sevindirdiğini dile getirdi.
 
Çiftçilerin girdi masraflarının fazla olduğunu ifade eden Çıkrıkçılı,  " Çiftçilerimiz her şeye rağmen üretime devam ediyor. Salgın döneminde de tarımın  ne kadar önemli olduğunu herkes gördü. Cumhurbaşkanının açıkladığı buğday fiyatı  da üreticiler tarafından olumlu karşılandı. İnşallah yağışların da güzel  olmasıyla rekoltenin istenilen seviyede alınması bu yıl çiftçinin yüzünü  güldürecektir." diye konuştu.
 
Tekirdağ'da çiftçilik yapan Ünal İncehasan da açıklanan çiftçilerin  rahat edeceğini ve emeklerinin karşılığını alacağını vurguladı.
 

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