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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri BM'de salonu terk ettirdi

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 21:33 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 21:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitabında İsrail'e yönelik eleştirileri, İsrail Büyükelçisi'ne salonu terk ettirdi.


İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın  video mesaj ile katıldığı BM 75. Genel Kurulu Görüşmeleri'nde İsrail'in  Filistin'e yönelik ''baskı, şiddet ve yıldırma politikalarından'' bahsederken,  salondan ayrıldı.
 
Erdoğan, konuşmasının söz konusu bölümünde, şunları söylemişti:
 
"Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs’ün mahremiyetine  uzanan kirli el, cüretini giderek artırıyor. Filistin halkı, İsrail’in tüm baskı,  şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun bir süredir göğüs geriyor.  'Asrın Anlaşması' adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslimiyet  belgesi reddedilince, İsrail bu kez iş birlikçilerinin yardımıyla kaleyi içeriden  fethetme girişimlerine hız vermiştir. Türkiye olarak Filistin halkının rıza  göstermediği hiçbir plana destek vermeyeceğiz. Kimi bölge ülkelerinin bu oyuna  ortak olması, İsrail’in temel uluslararası parametreleri aşındırma çabalarına  hizmet etmenin ötesinde anlam taşımıyor. Birleşmiş Milletler kararları ve  uluslararası hukukun hilafına Kudüs’te büyükelçilik açma niyetini beyan eden  ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet  ediyor. Filistin meselesi, ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs  olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin  kurulmasıyla çözülebilir. Bunun dışındaki çözüm arayışları beyhudedir, tek  taraflıdır, adaletsizdir."
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM
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