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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli telefon görüşmesi!

AA |  05 Eylül 2021 Pazar - 17:33 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 18:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, dost ve kardeş Mali halkının her  zaman yanında olacaklarını belirterek, Mali'de istikrar, güvenlik ve ekonomik  kalkınmanın sağlanmasını arzu ettiklerini, Mali'de bir an önce anayasal düzenin  tesis edilmesi ve demokratik seçimlerin yapılmasının kritik öneme sahip olduğunu  ifade etti.
 
Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmek, özellikle askeri ve  savunma sanayii alanlarındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirten  Erdoğan, terörle mücadele konusundaki tecrübelerini dost ve kardeş Mali'yle  paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek ikili, gerek çok taraflı mekanizmalar  vasıtasıyla, Mali ve bölge ülkeleriyle bu alandaki iş birliğini güçlendirerek  sürdürmeye kararlı olduklarını dile getirdi.

 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali Assimi Goita telefon görüşmesi
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