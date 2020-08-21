Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasının ardından siyasilerden ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir merakla beklenen 'müjde'yi açıkladı. Tarihi açıklamanın ardından siyasilerden de ilk değerlendirmeler geldi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdeyle ilgili tepkiler:
İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN:
''Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hızla yürüdüğümüz güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda bugün büyük bir adıma şahitlik ediyoruz.
Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.''
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın verdiği müjde ile tam bağımsızlık yolunda dev bir adım daha atıyoruz. Enerjide de oyun kurucu oluyoruz! Hedef 2023!
Sakarya gaz sahamız milletimize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU:
''Elhamdülillah...
#MüjdelerOlsun''
ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL:
''Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor.''
TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN:
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın: "Her Arayan Bulamayabilir ama Bulanlar Arayanlardır."
#Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek,iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun. #MüjdelerOlsun''
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:
Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme şahitlik etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.
Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ:
''Ülkemizi doğalgazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde; rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet Büyük ve Güçlü Türkiye''
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM:
''Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek.
Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok… ''
CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞDANIŞMANI HİDAYET TÜRKOĞLU:
Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği doğalgaz rezervi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.