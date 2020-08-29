Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın jestine MHP lideri Bahçeli'den jest!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adana'da maddi sebeplerden dolayı yapımı durdurulan Devlet Bahçeli Köprüsü için kararname çıkartarak MHP lideri Bahçeli'ye jest yapmıştı. Bahçeli ise bu jeste jest ile karşılık vererek yapılacak olan köprünün isminin Recep Tayyip Erdoğan olmasını önerdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz gün köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye olan jestini köşesinde değerlendirmişti. Selvi şimdi ise Erdoğan'ın köprüye isim verme jestine Bahçeli'nin jest ile karışılık verdiğini yazdı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Adana’da yapımı durdurulan Devlet Bahçeli köprüsünün yapılarak hizmete açılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkardığı kararnameyi yazmıştım, “Erdoğan’ın Bahçeli’ye vefası” başlığıyla. Bu yazım üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aradı.

Adana halkına hizmet verecek bir köprüye isminin verilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsına gösterdiği vefanın önemli olduğunun altını çizdi. “Benim de bir hassasiyetim var. İsmimim köprüye verilmesinden dolayı cumhur ittifakının yıpratılmaya çalışılmasından endişe ediyorum” dedi. MHP Lideri ardından da bir teklifte bulundu. “O nedenle köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesini öneriyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin kendisine de iletildiğini anlatan Bahçeli, “Bu köprünün yapılması Adana için elzem. Trafiği rahatlatacak, Adana halkının hizmetine sunulacak. O nedenle ben bu köprünün yapılmasından yanayım. Ancak adının Devlet Bahçeli köprüsü olması yerine Recep Tayyip Erdoğan köprüsü olmasını öneriyorum” diye konuştu.

BAHÇELİ İKİ İSİM DAHA ÖNERDİ

Bahçeli, önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “bir arkadaşı” aracılığıyla ilettiğini belirterek, eğer “Recep Tayyip Erdoğan” ismi kabul edilmezse köprü için iki isim daha önerdi.

“İkinci öneri olarak 15 Temmuz 2016 Demokrasi ve Şehitler köprüsü de olabilir. Zaten köprünün temeli 30 Mart 2016 tarihinde atılmıştı. Üçüncü bir isim olarak da 5 Ocak tarihi Adana’nın kurtuluş günü, o nedenle ismi 5 Ocak kurtuluş köprüsü de olabilir” dedi.

Bahçeli, “Bu önerileri Sayın Cumhurbaşkanı’na sunmayı bir görev bildim” diye birkaç kez altını çizme gereği duydu. Cumhurbaşkanı’nın vefasından etkilenmişti. Belli ki o da bu vefaya karşı köprüye Recep Tayyip Erdoğan isminin verilmesi jestiyle karşılık verme gereği duymuş. Siyasette pek alışık olmadığımız ama görmeyi çok arzu ettiğimiz “vefa” ve “jest” örnekleri bunlar.

ZEYDAN KARALAR: ‘KÖPRÜNÜN YAPILMASINDAN MEMNUN OLURUM’

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da aradı. Köprünün yapılmasına karşı olmadığını ifade etti. “Devlet Bahçeli köprüsünün yapımı imkânsızlıklar nedeniyle zaten ben gelmeden önce durmuştu. Adana halkına hizmet verecek olan köprünün yapılmasından dolayı memnun olurum. Netice itibariyle Adana halkına hizmet verecek” dedi.