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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif ile görüştü

AA |  29 Ocak 2021 Cuma - 17:07 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 17:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile görüştü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran  Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü başladı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i Vahdettin  Köşkü'nde saat 14.40'da başlayan kabulü, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
 
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer alıyor.
 
GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran  Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'i kabulü sona erdi. 
 
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı 2 saat sürdü.
 
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bulundu.
 

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