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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısına destek

AA |  09 Haziran 2020 Salı - 17:08 | Son Güncelleme : 09 06 2020 - 17:08

Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında yaptığı "Gönül Seferberliği" çağrısı kapsamında kadınlara yeni yaşam alanı tahsisi yapıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül Seferberliği" çağrısına destek sunmak  için Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin kadın ve eğitim destek  merkezlerinde düzenlenen  faaliyetlere katılan kadınların hazırladığı yöresel  lezzetler  için Ayşe Şan Parkı'nı tahsis etti.
 
"Yeni normalleşme sürecinde kadınlarımıza yeni yaşam alanları  oluşturuyor" sloganıyla yapılan etkinliğin açılışına Bağlar Belediye Başkanı  Hüseyin Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu ile AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan  Gezer, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, AK Parti Bağlar Kadın  Kolları Başkanı Fatime Alakuş, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kadın  katıldı.
 
Beyoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gönül  Seferberliği" çağrısı üzerine başlattıkları mahalle buluşmaları kapsamında  kadınlarla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi. Ayşe Şan Parkı'nı  kadınların kendi emekleriyle hazırladığı mahalli lezzetlere  açtıklarını belirten  Beyoğlu, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız hepimizi ilgilendiren anlamlı bir çağrı yaptı.  Bunun üzerine mahalle buluşmaları başlatarak kadınlarımızla toplantılar yapmaya  başlayan ilk belediye olduk. Kadın olmazsa yaşam olmaz. Kadınlarımızı yaşama  kazandırmaya yönelik her türlü çalışmaya destek olacağız. Belediyemizin bu konuda  kadınlara destek veren birim ve merkezleri var. Kadınlarımız buralarda mesleki  eğitimler alıyor. İşte bu kadınlarımızın öncülüğünde ilçemizdeki kadınların  katılımıyla Ayşe Şan Parkı'mızı kadınlarımızın kendi emekleriyle hazırladığı  mahalli yemeklerin hizmetine hazırlıyoruz."
 
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Kaya ise Başkan Beyoğlu'nun çok  başarılı bir sosyal, hizmet ve gönül belediyeciliği örneklerini ortaya koyduğunu  anlatarak kadınlara yönelik çalışmaların gurur verici olduğunu dile getirdi.  Kaya, "Bağlar'ın bundan önceki dönemlerini de biliyoruz. Başkanımız kısa sürede  zihniyet değişimi ve hizmet farkı ortaya koymuştur." diye konuştu.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Gönül Seferberliği destek
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