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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Yunanlıları çıldırttı

29 Mayıs 2020 Cuma - 8:01 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 8:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul’un fethinin 567. yılında Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağı belirtilmesi Yunan medyasında geniş yer buldu.


İstanbul’un fethinin 567. yılında Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağı belirtilmesinin ardından Yunan medyası çıldırdı. Yunan medyasında, “Erdoğan meydan okuyor, İstanbul’un düşüşünü kutlamak için dua edilecek”, “Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma...”, Helenizm’e karşı meydan okuma” cümlelerinin yeraldığı başlıklara yer verildi.
 
Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul'u kuşattı. İstanbul'un 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. İlk Cuma namazı ise 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da kılındı. Namazı, Fatih Sultan Mehmed'ın hocası Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Hurbe de Akşemseddin Hazretleri tarafından Fatih Sultan Mehmed adına okundu. İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunacağı belirtilince Yunanistan'dan tepkiler yükseldi.
 
 
YUNANLILAR ÇILDIRDI
 
Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberine göre; Yunan medyasında tepki manşetleri atıldı. "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." cümlelerinin Yunanlılar tarafından kullanıldığını ifade edildi. Ayrıca Ayasofya'daki Fetih Suresi'nin okunmasına tepki olarak Yunan medyasında, "Helenizm'e karşı büyük bir meydan okuma" cümleleri yer verildi.
 

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Fetih Suresi Ayasofya Cumhurbaşkanı Erdoğan
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