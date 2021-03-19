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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Komisyonu Başkanı ile görüşmesi başladı

19 Mart 2021 Cuma - 15:54 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 15:56

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katılıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşüyor. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katılıyor.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AB AB Komisyonu Başkanı
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