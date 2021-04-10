Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 saatlik yoğun temposu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde baş başa ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Huber Köşkü'ne geçerken yol güzergahında bulunan minibüsçüler ile sohbet de etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla zor günler yaşayan çiftçinin elindeki patates, soğan ve çeltikleri Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla satın alınıp vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı müjdesini de veren Erdoğan'a, zor günler yaşayan çiftçiler de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Huber Köşkü'nde görüşme de vardı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısı ile yapılan ikili anlaşmalarda imzalandı.