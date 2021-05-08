Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen değişti...

İstanbul, Antalya, Balıkesir'deki bazı doğal sit alanları, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilirken, Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi. Türkiye'de 61 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi. 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya 'nın Muratpaşa ilçesindeki Yamansaz Bataklığı Doğal Sit Alanı ile Elmalı ilçesindeki Elmalı Sedir Ağaçları Doğal Sit Alanı, İstanbul 'un Beykoz ilçesindeki Riva-Çayağzı Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanı, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesindeki Taş Ada Mevkii Doğal Sit Alanı ile Sahilboyu Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, bazı alanlar kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Aydınlar Köyü ve Osmaniye 'nin Düziçi ilçesi Alibozlu Mahallesi ile Karabük'ün Merkez ilçesi Kale (Akören) ve Kayı köyleri, Hatay 'ın İskenderun ilçesi Bitişik Mahallesi, Artvin 'in Merkez ilçesi Çayağzı Mahallesi ile Seyitler köyünde bulunan, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

61 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi

Ovaların korunması amacıyla yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi. Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete 'de yayımlandı. Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın yayımı tarihi itibarıyla tarım dışı kullanıma için verilmiş alanlar kapsam dışında tutuldu. Karar kapsamında çeşitli şehirlerdeki yaklaşık 550 bin 802 hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Kararda ayrıca 28 ovanın sınırlarında değişikliğe gidildi.

7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı

Amasya, Tunceli , Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de arazi toplulaştırma ve ormanlık alanlara ilişkin düzenlemeye gidildi. Arazi düzenlemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Amasya 'nın Göynücek ve merkez ilçeleri ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bulunan bazı alanlar ise orman olarak muhafazasında yarar görülmemesi ve tarım alanına dönüştürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle orman sınırları dışına çıkarıldı.