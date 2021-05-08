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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Resmen değişti...

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:13 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 11:13

İstanbul, Antalya, Balıkesir'deki bazı doğal sit alanları, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilirken, Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi. Türkiye'de 61 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi. 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan düzenlemesi yapıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki  Yamansaz Bataklığı Doğal Sit Alanı ile Elmalı ilçesindeki Elmalı Sedir Ağaçları  Doğal Sit Alanı, İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Riva-Çayağzı Mahallesi Etabı  Doğal Sit Alanı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Taş Ada Mevkii Doğal Sit Alanı  ile Sahilboyu Mevkii Doğal Sit Alanı'nın koruma statülerinin yeniden  değerlendirilmesi sonucunda, bazı alanlar kesin korunacak hassas alan olarak  tescil ve ilan edildi.
 
 5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
 
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Aydınlar Köyü ve Osmaniye'nin Düziçi  ilçesi Alibozlu Mahallesi ile Karabük'ün Merkez ilçesi Kale (Akören) ve Kayı  köyleri, Hatay'ın İskenderun ilçesi Bitişik Mahallesi, Artvin'in Merkez ilçesi  Çayağzı Mahallesi ile Seyitler köyünde bulunan, bilim ve fen bakımından orman  olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de  mümkün olmayan alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi. Orman sınırları dışına çıkartılan alanın iki katından az olmamak  üzere, devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazine'nin özel mülkiyetinde  bulunan taşınmazlardan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü  tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.
 
 61 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi
   
Ovaların korunması amacıyla yaklaşık 550 bin 802  hektarlık alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak ilan edildi. Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin  Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de  yayımlandı. Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç  dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi  bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.
Ovaların sınırları içinde yer alan onaylı planlı alanlar ile kararın  yayımı tarihi itibarıyla tarım dışı kullanıma için verilmiş alanlar kapsam  dışında tutuldu. Karar kapsamında çeşitli şehirlerdeki yaklaşık 550 bin 802 hektarlık  alana sahip 61 ova, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.
 
Adıyaman'daki Bölükyayla, Aksaray'daki Akhisar ve Harmandalı,  Ankara'daki Evren ve Polatlı (Gırmeç-Poyraz), Antalya'daki Ayanlar, Bahçeyaka,  Gökpınar, Karataş, Kırkpınar ve Korkuteli, Bolu'daki Gerede Dörtdivan,  Burdur'daki Bucak, Çanakkale'deki Bayramiç Yiğitler, Çan Terzialan, Gelibolu  Demirtepe, Merkez Özbek-Yapıldak, Yenice Akcakoyun, Yenice Davutköy, Yenice  Gündoğdu ve Yenice merkez, Çankırı'daki Çankırı merkez ve Eldivan, Çorum'daki  Çayyaka, Çorum, Kızılırmak, Sungurlu, Tozluburun, Denizli'deki Alikurt, Barza,  Çameli, Denizli Medele, Denizli Tavas, Denizli Ovacık, Hambat ve Kızılca,  Edirne'deki Edirne Türkobası, Eskişehir'deki Beylikova, Gökçekuyu, Kaldırımköy,  Karaören, Kavacık, Kümbet, Mahmudiye, Uluçayır, İzmir'deki Selçuk/Çamlık, Kiraz,  Menderes ve Oğlananası, Karaman'daki Kazım Karabekir, Kırklareli'deki İnece,  Kırşehir'deki Malya, Karacaören, Yeniköy, Muğla'daki Ağaçlıhüyük, Çamurköy,  Gölbent, İncealiler, Milas ve Pınarlıbelen ile Sinop'taki Sinop Saraydüzü Cuma  ovaları bu kapsama alındı.
Kararda ayrıca 28 ovanın sınırlarında değişikliğe gidildi.
 
 7 şehirde arazi toplulaştırma ve ormanlık alan  düzenlemesi yapıldı
 
 Amasya, Tunceli, Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve  Artvin'de arazi toplulaştırma ve ormanlık alanlara ilişkin düzenlemeye gidildi.  Arazi düzenlemelerine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de  yayımlandı. Buna göre, Amasya'nın Göynücek ve merkez ilçeleri ile Tunceli'nin  Mazgirt ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme  hizmetleri yapılmasına karar verildi.
 Kütahya, Osmaniye, Karabük, Hatay ve Artvin'de bulunan bazı alanlar  ise orman olarak muhafazasında yarar görülmemesi ve tarım alanına  dönüştürülmesinin mümkün olmaması nedeniyle orman sınırları dışına çıkarıldı.

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