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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isimlerin ataması yapıldı

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 7:25 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 7:25

Bazı bakanlıklara, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve  Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı Fatih  Ünlü atandı.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi  Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Mustafa Özaşık getirildi.
 
Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Amerika Genel Müdür Yardımcılığına  Ramis Şen, Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Turan Çetiner, Batı Afrika  Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Erdoğan Barım, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel  Müdür Yardımcılığına Rauf Alp Denktaş, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür  Yardımcılığına Barış Kalkavan, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Korhan Kemik,  Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk Gezer, Güvenlik ve İstihbarat Genel  Müdür Yardımcılığına Mesut Koç, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği  Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Cenk Uraz,  Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Akıntı ile Yurtdışı Tanıtım  Genel Müdür Yardımcılığına Umut Acar atandı.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür  Yardımcılığına Ahmet Bensiz ve spor müşavirliğine Abdullah Öztürk getirildi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail  Hocaoğlu görevinden alındı, yerine Esra Alemdaroğlu atandı.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş  Ayşegül Özkan getirildi.
 
Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Ankara Vakıflar Bölge  Müdürlüğüne Ferhat Türkoğlu atandı.
 
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamonu İl Müdürü Cafer Açıkel  görevinden alındı.
 
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel  Müdür Yardımcılığına Hüseyin Çumak ile Fuat Şimşek, Sanayi Genel Müdür  Yardımcılığına Ali Murat Sürekli, Serkan Çelik ve Ömer Bilen getirildi.
 
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar  Genel Müdür Yardımcılığına 2. Bölge Müdürü Mustafa Bulut, Mardin İl Tarım ve  Orman Müdürlüğüne Menduh Dinler getirildi, Tarım İşletmeleri Genel Müdür  Yardımcılığına Ertuğrul Anbar atandı.
 
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine  Burak Aykan getirildi.
 
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Batuhan Özay  atandı.
 
  
 

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