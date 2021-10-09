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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

AA |  09 Ekim 2021 Cumartesi - 1:25 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 1:25

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara  göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına, Çevre  ve Şehircilik Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Aydın Cem Aslanbay  atandı.
 
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Öğretmen Yetiştirme ve  Geliştirme Genel Müdürlüğüne Cevdet Vural, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim  Genel Müdürlüğüne Cemal Yıldız, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serkan Gür  getirildi.
 
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete görevden  alınarak yerine Halil İbrahim Topçu atandı.
 
Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Adem Keskin görevden  alındı, yerine Hüseyin Dündar getirildi.
 

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Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan Vakıflar Genel Müdürlüğü
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