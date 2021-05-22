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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 3:03 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 3:03

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Salih Sevim görevden alınarak yerine Feyza İleri atandı.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığında açık bulunan;
 
- Artvin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Katip Çiçek,
 
- Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Serkan Savaş,
 
- Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Bitlis Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Araş, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atandı.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açık bulunan 16. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mesut Demircan atandı.
 
Güney Afrika Cumhuriyeti büyükelçisi değişti
 
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Güney Afrika Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen merkeze alınarak yerine Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Kandaş atandı.

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