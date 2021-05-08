Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa Tuzcu atanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı
08 Mayıs 2021 Cumartesi - 2:06 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 2:06