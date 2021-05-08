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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O isim görevden alındı

08 Mayıs 2021 Cumartesi - 2:06 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 2:06

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararda Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu atandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Mustafa Tuzcu atanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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