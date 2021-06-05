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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik göreve o isim getirildi

DHA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 8:14 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 8:14

Cumhurbaşkanılığı tarafından yapılan atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar Sazlık atandı.


Resmi Gazete'de yayımlandı. Kritik atama. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğüne, Genel Müdür Yardımcısı Bahtiyar Sazlık atandı. 
 
Dışişleri Bakanlığı Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Emriye Bağdagül Ormancı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına ise Hüseyin Güngör atandı.
 
Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 
 

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