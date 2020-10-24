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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni atanan isimler

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 1:54 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 1:54

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının çeşitli birimlerine yapılan atamalara ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama  kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Kamu Finansmanı  Genel Müdürlüğüne Abdullah Bayazıt, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel  Müdürlüğüne Ahmet Yalçın Yalçınkaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)  Başkanlığına, bakanlık Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt  getirildi.
 
Kurt'tan boşalan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne  Hakan Güzel, Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Soner Korkmaz, Muhasebat Genel  Müdürlüğüne Yunus Elitaş, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa Koç, Kamu Mali  Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcılıklarına Ali Mercan Aydın, Celalettin  Sıvacı ve Ferhat Aydoğdu, Muhasebat Genel Müdür yardımcılıklarına Serkan Yüceer  ve Ömer İyigün, Vergi Denetim Kurulu başkan yardımcılıklarına Murat Selçuk  Taşkıran, Ahmet Yener ve Selçuk Sevinç, Personel Genel Müdür Yardımcılığına ise  Bekir Sıddık Adıbelli atandı.
 
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Gelir İdaresi Başkan  Yardımcılığı görevine İdris Şenyurt, 1. Hukuk Müşavirliği görevine Neslihan Beşli  Göksel, daire başkanlıklarına ise Abdullah Karaboyacı, Ahmet Kurt, İsmail  Kılınçarslan ve Murat Üstün getirildi.
 
Türkiye Elektirik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine  Ahmet Erdem getirilirken, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi  Başkanlığına Hakan Gültekin atandı.
 
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel  Müdürlüğü için Harun Seçkin, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü için Zafer Derince ve  Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü için İsa Çapkın görevlendirildi.

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