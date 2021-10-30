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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İki bakanlığa kritik atama

30 Ekim 2021 Cumartesi - 7:33 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 7:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de. Buna göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'na Halil Erdoğan atandı. Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumuna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre görevlerinden alınan isimler şöyle:
 
GÖREVİNDEN ALINANLAR
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman,
 
Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu,
 
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak,
 
Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal,
 
Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca.
 
ATANAN İSİMLER
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı.
 
Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.
 
Helal Akreditasyon Kurumu'nda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.
 

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