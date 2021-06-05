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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Esenler teknoloji üssü oluyor

DHA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 13:18 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 13:18

Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı kararla kuruldu. Esenler'i bir 'teknoloji üssü' ve bilişim şehri haline getirecek olan bu bölgede, Türkiye'nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Esenler teknoloji üssü oluyor. Esenler'de, akıllı şehir teknolojileri için Ar-Ge çalışmalarını yürütecek ve diğer akıllı şehir uygulamalarını da destekleyecek güney ve kuzey rezerv alanlarda Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, yeni yaşam kentini teknoloji şehri haline gelecek.
 
ESENLER'İN TALİHİNİ DEĞİTİRECEK
 
Esenlerin güney ve kuzey rezerv alanlarında kurulacak olan Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas TGB, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yerli ve milli teknoloji üretiminde de önemli bir yere sahip olacağını söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Türkiyenin ilk akıllı şehir uygulama test merkezi burada hayata geçecek. Kurulacak teknoloji geliştirme bölgesi, Esenleri, üniversite-sanayi iş birliğini geliştiren, nitelikli işgücü ve sanayi potansiyellerini ileri teknoloji ile kullanabilen, yüksek katma değere sahip ürünler elde edebilen bir kent konumuna taşıyacak ve kentin, bölgenin ve Türkiyenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması için önemli bir adım olacak. Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile resmiyet kazanan bu dev proje ile Esenler teknoloji üssü olacak. Böylece Esenler'in tarihi ve talihi değişecek" diye konuştu.
 

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