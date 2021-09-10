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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Ekonomide yeni yol haritası... İşte o kararlar

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 18:38 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 18:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı "2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları" genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre; kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecek. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek. Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak.

Öte yandan 2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program'da belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri, aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanacak. Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.


2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili  Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi  Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere  çıkarma amaçları doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak  ve toplumun refah düzeyini yükseltmek üzere 2019-2023 döneminde On Birinci  Kalkınma Planı'nın uygulandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
 
"Bu dönemde temel hedefimiz olan sürdürülebilir büyümeyi  gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek  fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını  azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece  makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir. Bu hedef ve  öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için  kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen  politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımı  temel ilkemiz olacaktır."
 
"İş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı  yatırımlarına öncelik verilecek"
 
Kamu yatırım harcamalarına ilişkin olarak da genelgede, şunlar  kaydedildi:
 
"Kamu yatırım harcamalarından azami düzeyde tasarruf edilirken  kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı  yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları  bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde  tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri, özel sektörün  yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette  belirlenecek, iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı  yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir  taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri  destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların  maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun  daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve  sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı genelgede, 2022 Yılı Yatırım Programı  hazırlıklarında, 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaç,  politikalar, öncelikler ve mali çerçevenin esas alınacağı vurgulandı.
 
"En kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecek"
 
Ayrıca, Orta Vadeli Program'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu  idarelerinin stratejik planlarının da hazırlıklarda dikkate alınacağı aktarılan  genelgede, şunlar paylaşıldı:
 
"Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli  projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verilecektir.  Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım  Programı'na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami  kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek,  vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan  hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir."
 
"2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"ne de yer verilen  genelgede, bütün kuruluşların 2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili  olarak bundan sonraki süreçte, genelgede belirtilen hususlar ile rehberde  vurgulanan öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları, tavan  içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 23 Haziran 2021 tarihli  Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa  proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer  alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe  Başkanlığına göndermeleri de istendi.
 
2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı Resmi Gazete'de yayımlandı  
 
Cumhurbaşkanlığının "2022-2024 Dönemi Bütçe Çağrısı"na ilişkin  tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, Merkezi Yönetim Bütçesi'nin hazırlık çalışmalarını  yönlendirmek üzere OVP (2022-2024) hazırlandı ve OVP'de ekonomi ve maliye  politikalarının temel amaçları belirlendi.
 
Bu kapsamda 2022-2024 döneminde salgın sonrası toparlanma sürecinde  büyüme potansiyelini artırmayı ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen Türkiye  ekonomisi için hedef, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık  yaratmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı  yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve  ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir  dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısının tesis edilmesi olacak. Bu  çerçevede makroekonomik istikrarın korunarak, özel sektöre de yön verecek şekilde  ekonomide şeffaflığın ve öngörülebilirliğin artırılması amaçlandı.
 
Aynı dönemde maliye politikasının temel amaçları ise mali disipline  kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması ve  belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişikliklerin hayata  geçirilmesi, kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borç stokunun gayri safi yurt  içi hasılaya (GSYH) oranının düşürülmesi, 2021 yılı bütçesiyle hayata geçirilen  performans esaslı program bütçe sisteminin paydaşlardan alınan geri dönüşler  doğrultusunda geliştirilmesi olacak. Çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımının  yaygınlaştırılması, kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir  kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve  şeffaflık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun  artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi, kamu gelirlerine yönelik  tahsilat performansının artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kapsamlı  bir programın uygulamaya konulması da temel amaçlar arasında yer alacak.
 
Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek
 
Kamu kaynaklarının kullanımında, OVP'de belirlenen politika, tedbir ve  öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis  edilen ödenekleri, aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak.
 
Harcama gözden geçirmeleri sonucunda verimsiz harcama alanları tasfiye  edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın öncelikli harcama alanlarına tahsis  edilmesi sağlanacak.
 
Süreklilik arz etmeyen ve konjonktüre dayalı gelirlerin oluşturduğu  geçici kaynaklara karşılık olarak kalıcı mahiyette harcama oluşturulmayacak. Kamu  yatırım, teşvik ve desteklerinin etkinliği artırılacak.
 
Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının  belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine  yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.
 
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, OVP, Bütçe Çağrısı ve  eki, Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım Genelgesi ve eki, Yatırım Programı  Hazırlama Rehberi'nde yer alan makro politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki  temel ekonomik büyüklükler, ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar  ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas alarak 2022, 2023 ve 2024 yıllarına  ilişkin bütçe tekliflerini sunacak.
 
Çağrı kapsamında 2022-2024 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberi de  yayımlandı.
 

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