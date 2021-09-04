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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Çok sayıda görevden alma ve atama

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 7:40 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 7:40

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara  göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri  Genel Müdürlüğüne, Nejat Fırat atandı.
 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ali  Aydın ve Ege Bölge Müdürü Aytekin Türkel görevden alındı, Ege Bölge Müdürlüğüne  Marmara Bölge Müdürü Burhanettin Yüce, Marmara Bölge Müdürlüğüne Afşın Ekmekyapar  getirildi.
 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Taha Meli Arvas görevden alındı.
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe,  Müfettiş Selahattin Bayram atandı.
 
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Hukuk  Müşavirliğine Şeyhmus Hayrullah Karagöz getirildi.
 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve  Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat  Atik atandı.

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